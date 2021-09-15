Афины , , 19:29 — REGNUM Миграция действительно является политизируемой проблемой, но на ситуацию необходимо смотреть взвешенно, заявил посол Германии в Греции Эрнст Райхель в интервью AMNA 14 сентября.

Мигранты

«Это правда, что на границе с Европой имела место инструментализация мигрантов Турцией. Но я думаю, что было бы чрезмерным упрощением сказать, что любой будущий поток мигрантов, идущий через Турцию, является инструментом Турции. Просто вспомните 2014 год, когда поток мигрантов был гораздо больше, чем на границе с Европой, и никто не считал это инструментом какой-либо конкретной страны. Мой совет состоял бы в том, чтобы противостоять тенденции обвинять во всем Турцию здесь», — сказал Райхель, подчеркнув, что рассматривать этот вопрос нужно дифференцированно и пристально.

Это факт, что Турция имеет четыре миллиона беженцев в пределах своих границ. Неудивительно, что в самой Турции наблюдается критическое отношение к дополнительным прибывающим мигрантам, поэтому, говорит дипломат, вполне естественно не только для Турции стремиться избавиться от вновь прибывающих мигрантов. «Это своего рода политический рефлекс, который, возможно, и не очень хорош, но он наблюдается очень часто», — полагает Райхель.