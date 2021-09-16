16 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 15:00 — REGNUM Заявление крымского политика, экс-депутата Симферопольского горсовета Степана Кискина корреспонденту ИА REGNUM о том, что российские компании, в том числе и «Яндекс», обязаны работать одинаково на всей территории страны, иначе факт их отказа от работы в Крыму выглядит банальным предательством, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 15 сентября в социальной сети Facebook.

Московский офис «Яндекса» FAndrey

«Отдыхал в Крыму этим летом. До этого был на полуострове в 2015 году, как раз после возвращения его в состав России, тогда всеми онлайн-сервисами не пользовался и перемещался по Крыму как получится. Теперь же сложно представить себе свою жизнь без такси, которое заказываешь онлайн. И каково было моё удивление, когда я узнал, что никакого «Яндекс.Такси» в Крыму нет! Мне пришлось пользовать другими популярными сервисами, такими, как, к примеру, такси «Максим», владельцы которых не боятся работать на полуострове. «Яндекс» признаёт Крым российским или нет? Пора определяться!» — считает Геннадий Р.

Балаклава Марина Каширская © ИА REGNUM

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация с отсутствием крупнейших российских компаний в Крыму выглядит угрозой национальной безопасности. Лучше бы главы этих компаний публично заявили о своём отношении к возвращению полуострова в состав Российской Федерации, пишут граждане.

«Я бы на месте руководства России поставил в ряд всех руководителей «Яндекса», «Сбера» и других компаний, которые не хотят работать в Крыму, и спросил бы их: «Чей Крым?» Их ответы необходимо транслировать в прямом эфире, чтобы все знали, как внутри России, так и за её пределами, кто патриот, а кто зарабатывает в стране бабки, чтобы тратить их за границей», — написал Василий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что отказ «Яндекса» от работы в Крыму походит на откровенное предательство. И это несмотря на то, что данная компания постоянно имеет государственные контракты на огромные суммы денег, указывают граждане.

«Я могу понять, почему «Сбер» боится соваться в Крым со своими структурами, ведь в первую очередь — это банк. Государство с его помощью мутит свои мутки за границей. Это не очень хорошо, но, по крайне мере, понятно. Но непонятно, почему «Яндекса» нет в Крыму. Это компания, которая пичкается государственными деньгами, но принадлежит не России! Как так?» — задаётся вопросом Игнат О.

Часть людей опасается, что иностранные враждебные России государства могут как-то навредить нашей стране, влияя на процессы через такие сервисы, как «Яндекс».

«Если «Яндекс» и правда принадлежит каким-то там голландцам, то понятно, почему его нет в Крыму. Это же в Нидерландах устраивают показное судилище над Россией из-за падения самолёта MH17 в Донбассе. Это государство нам не друг, и это очевидно», — указывает Наталия В.

Ялта Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что вся вина, на самом деле, лежит на отдельных представителях российской власти, которые по какой-то причине решили сделать из «Яндекса» откровенного монополиста, что представляет теперь угрозу безопасности России.

«Почему наши власти умудряются каждый раз загонять себя в капкан? Сделали, по сути, иностранную компанию «Яндекс» монополистом в России, хотя у нас в стране есть куча альтернативных сервисов. Кто-то работает внутри власти против самой власти», — подозревает Николай З.

«Напичкали «Яндекс» бабками, а теперь не знают, что с ним делать. Вот что бывает, когда в стране руководство не думает стратегически. Теперь решайте, как выковыривать этот ставший уже иностранным сервис из жизни российского общества и бизнеса», — пишет Елена К.

Напомним, 15 сентября крымский политик, экс-депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что российские компании, в том числе и «Яндекс», обязаны работать одинаково на всей территории страны, иначе факт их отказа от работы в Крыму выглядит банальным предательством.