Симферополь, 15 сентября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Проверку по факту размещения в Сети видеоролика с мужчиной, который проехал на крыше поезда по Крымскому мосту, начала Южная транспортная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства 15 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Южной транспортной прокуратурой проводится проверка по факту размещения на видеохостинге «YouTube» видеоролика, на котором зафиксирован факт проезда гражданина по Крымскому мосту на крыше поезда», — говорится в сообщении.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.

Ранее в Сити появился видеоролик, на котором видно, как мужчина перемещается по крышам вагонов поезда, который переезжает по Крымскому мосту.