Кострома, 15 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Костроме неизвестные осквернили три памятника Ленину. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба регионального обкома КПРФ.

Пресс-служба КПРФ Памятник Ленину в Костроме

На памятниках, расположенных на улице Ткачей и около Большой Костромской Льняной Мануфактуры написали слово «убийца». Руки и голову монумента Ленину на улице Коммунаров измазали красной краской.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в муниципальном учреждении «Чистый город», рабочие уже приступили к очистке памятников. Завершить работу планируется в ближайшее время. Первый секретарь костромского обкома КПРФ Валерий Ижицкий написал заявление о вандализме в полицию.

Николай Лебедев Надпись на монументе

Это не первый случай, когда в Костромской области происходят происшествия с монументами Ильичу. Как ранее сообщало ИА REGNUM в 2019 году в городе Мантурово снесли памятник Владимиру Ленину, при этом закопав сам бюст.