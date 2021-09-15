Саратов, 15 сентября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Из международного аэропорта «Гагарин» с 20 сентября начинаются полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Чартерные рейсы в Египет будут выполнять авиакомпании Nordwind и Red Wings, сообщает пресс-служба саратовского аэропорта.

Шухрат Саъдиев Шарм-эль-Шейх

На самолетах Airbus A321 с 20 сентября авиакомпания Nordwind приступает к полетам в Шарм-эль-Шейх. Рейсы запланированы с частотой один раз в десять дней.

Со 2 октября авиакомпания Red Wings открывает полеты в Хургаду с частотой один раз в неделю по субботам на самолетах Airbus A321.

Жителям России по прибытии в Египет необходимо предоставить сертификат о вакцинации на английском языке с QR-кодом, при условии введения второго компонента вакцины не менее 14 дней назад, либо с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до вылета.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 15 сентября из аэропорта в Казани запускаются новые регулярные авиаперелеты в Шарм-эль-Шейх.

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