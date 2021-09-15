Рязань, 15 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Жалоба на отказ в концессии рязанского муниципального предприятия «Водоканал» компании, которая подавала соответствующую заявку, не удовлетворена. Решение Арбитражного суда Рязанской области 15 сентября оставил без изменений 20-й Арбитражный апелляционный суд, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водоканал

Решение прокомментировал губернатор Николай Любимов. По его словам, поддержка апелляционного суда в очередной раз подтверждает верность позиции облправительства и мэрии Рязани о нецелесообразности передачи водоканала в концессию.

«Город отказал в концессии на условиях, которые предлагались «Водоканалу». Это предприятие — фактически градообразующее, обеспечивающее водой весь город, огромный город Рязань с 540 тысячами жителей. «Водоканал» должен быть под контролем муниципалитета, то есть населения города, наших жителей, и если кто-то хочет внести какие-то улучшения — добро пожаловать. Мы готовы работать с инвесторами, обеспечивать всеми необходимыми условиями, но эти условия должны быть выгодными для жителей Рязанской области. Это для нас самый главный принцип», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Рязани в июле 2021 года выиграла суд с ООО «РВК-центр», подавшего в августе 2020 года заявку на заключение концессионного соглашения.