Арбитражный суд отклонил жалобу на концессию рязанского водоканала
Рязань, 15 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Жалоба на отказ в концессии рязанского муниципального предприятия «Водоканал» компании, которая подавала соответствующую заявку, не удовлетворена. Решение Арбитражного суда Рязанской области 15 сентября оставил без изменений 20-й Арбитражный апелляционный суд, сообщает пресс-служба правительства региона.
Решение прокомментировал губернатор Николай Любимов. По его словам, поддержка апелляционного суда в очередной раз подтверждает верность позиции облправительства и мэрии Рязани о нецелесообразности передачи водоканала в концессию.
Как сообщало ИА REGNUM, администрация Рязани в июле 2021 года выиграла суд с ООО «РВК-центр», подавшего в августе 2020 года заявку на заключение концессионного соглашения.