Петрозаводск, 15 сентября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Жителей и гостей Карелии предупредили об активности диких животных, которые в период гона стали чаще выходить на проезжую часть и попадать в ДТП. Только за последнее время было зарегистрировано 12 таких случаев, сообщает 15 сентября пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

(сс) VirtKitty Лоси у дороги

Как отметили в ведомстве, дикие животные были замечены на региональных и федеральных автодорогах во многих районах республики. Так, зафиксированы выходы животных на проезжую часть в Лахденпохском районе, там произошло семь наездов, в Кондопожском районе — пять наездов.

«С начала года в Карелии зарегистрировано 35 ДТП, связанных с наездами транспортных средств на диких животных. В одном происшествии травмирован человек. Большинство аварий зарегистрировано в темное время суток, в период времени с 21:00 до 02:00 (19 наездов)», — рассказали в Госавтоинспекции республики.

Также зарегистрированы случаи, когда водители, пытаясь уйти от наезда на животное, выезжали на полосу встречного движения с последующим столкновением с другим транспортным средством, допускали съезд с дороги, наезжали на дорожные знаки.

«Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть предельно внимательными при движении по загородным автодорогам, особую осторожность соблюдать в зоне действия дорожного знака 1.27 «Дикие животные». Выбирайте безопасную скорость движения, при которой возможно контролировать дорожную ситуацию и принять своевременные меры в случае ее изменения», — подчеркнули в дорожной полиции.