Москва, 15 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. 11-летний мальчик пострадал в ДТП на юго-западе Москвы, сообщает 15 сентября пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

На самокате

Авария произошла во дворе дома 8 по улице Гримау. По данным пресс-службы, автомобиль «Крайслер» при выезде из двора совершил наезд на ребёнка, ехавшего на электросамокате по тротуару. Уточняется, что несовершеннолетний находился без сопровождения взрослых.

Ребёнка госпитализировали с переломом, инспекторы проводят проверку по факту ДТП.