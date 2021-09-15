Москва, 15 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Американские IT-компании, несмотря на формальное отделение от государства, действуют в интересах Вашингтона на мировой арене. Об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия 24».

Howard Lake Пропаганда

«Что касается медийных атак, я думаю, уже примеров предостаточно. Они идут по различным направлениям», — завила Захарова.

«В этот раз это вмешательство основывается на очень основательной технологической базе. Об этом мы и говорили американскому послу, который был вызван в МИД. Это интернет-гиганты, те самые IT-монополии США, которые как бы отделены от государства в США, но при этом как-то получается так, что проводят именно на международной арене выгодный Вашингтону курс», — указала она.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».