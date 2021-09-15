Москва, 15 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Российская ракета сверхтяжёлого класса должна быть многоразовой, заявил 15 сентября журналистам глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Цитата из к/ф «Укрощение огня». реж Даниил Храбровицкий. 1972. СССР Разработка ракеты

По его словам, эту характеристику обеспечат метановые двигатели, разрабатываемые в настоящее время в России.

«Метановый двигатель даст нам возможность многократно использовать ступени этой ракеты сверхтяжелого класса. (…) Если мы хотим создать эту систему, то она должна быть многоразовой», — сказал Дмитрий Рогозин.

«Мы надеемся их получить к 2024−2025 году», — добавил он.

При этом Дмитрий Рогозин подчеркнул, что ракета сверхтяжёлого класса будет стоить гораздо дороже ракеты среднего класса, поэтому её надо создавать с внедрением новейших технологий, с запасом на 20−30 лет.

«Если уж мы создаем такую ракету на 20−30 лет вперед, то надо ее делать не из того, что было, … надо максимально использовать эту работу для того, чтобы внедрить самые новейшие технологии», — сообщил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет по космосу РАН по итогам доклада гендиректора «Роскосмоса» рекомендовал отложить создание «лунной» ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Енисей».