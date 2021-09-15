Прага, 15 сентября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Состояние здоровья чешского президента Милоша Земана не вызывает опасений, сообщил 15 сентября журналистам премьер-министр Андрей Бабиш.

Бернард Закхайм. Фреска «Рациональная Медицина» (фрагмент). 1935

Комментируя лечение Земана в госпитале, куда его положили на несколько дней накануне, 15 сентября, Бабиш сказал, что здоровье президента «не должно вызывать опасений».