Керчь, Крым, 15 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Несколько элементов Малой Митридатской лестницы повредили вандалы в ночь на 15 сентября, полиция проводит проверку.

Skif-Kerch Митридатская лестница

По информации «Крыминформа», повреждены вазоны на Малой Митридатской лестнице, причем сделано это было в ночь после празднования в Керчи Дня города.

Как уточняет ГТРК «Севастополь», полиция начала проверку по факту вандализма, устанавливаются причастные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, Митридатские лестницы открыли после реставрации в 2021 году. Работы по реконструкции велись около полутора лет, стоимость работ составила 700 млн рублей.