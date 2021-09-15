Ижевск, 15 сентября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. С начала 2021 года в республике проведено 1495 совместных рейдов управлений Роспотребнадзора и МВД по проверке выполнения противоэпидемических мероприятий. Только за предыдущую неделю прошло 14 рейдов на предприятиях сферы общепита, торговли, транспорта, бытовых услуг, обслуживающих организаций, торговли, здравоохранения, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Alexandre Dulaunoy Пожилые люди в масках

По фактам выявленных нарушений в отношении виновных лиц составлено 13 518 протоколов об административных нарушениях, включая 556 — за последнюю неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, c 28 октября по 18 декабря 2020 года по всей республике провели 129 рейдов по проверке соблюдения масочного режима и остальных санитарно-эпидемических правил. По итогам проверок было составлено более 2 тыс. протоколов об административных правонарушениях.