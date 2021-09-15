Москва, 15 сентября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не скрывают своих намерений в отношении России. Об этом 15 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия 24».

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«Буквально летом 2020 года Виктория Нуланд, которая является одним из идеологов внешней политики Соединённых Штатов Америки на российском направлении… год назад, очерчивая будущие контуры американской внешней политики с приходом Байдена, она выпустила статью, в которой сказала, что будут США распространять демократию, и в частности в России», — заявила Захарова.

«Она отдельно подчеркнула — в России. Из чего можно сделать вывод, что мы являемся основным объектом приложения усилий по вмешательству в дела других государств суверенных и независимых. Она сказала, что нужно давить на болевые точки. Собственно говоря, они этим и занимаются», — указала она.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».