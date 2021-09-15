Ярославль, 15 сентября, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев болен COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на самого депутата.

Yarduma.ru Николай Александрычев на вакцинации

67-летний Николай Александрычев госпитализирован в 9 больницу Ярославля. Лидер фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе рассказал, что находится в лечебном учреждении уже 10 дней.

«Здоровье у меня вполне нормально, завтра должны выписать. Ковидом заразил меня водитель мой, к сожалению», — рассказал зампред Ярославской облдумы корреспонденту ИА REGNUM.

Николай Александрычев уточнил, что переболел без тяжёлых осложнений. Температура не поднималась выше 37.4. К аппарату ИВЛ его также не подключали. Депутат считает, что от тяжёлой формы COVID-19 его спасла вакцинация.

«Если бы не привился, то вообще было бы очень плохо. Только благодаря прививке я думаю более-менее. Прививался «ЭпиВакКороной»», — сообщил Николай Александрычев.

Вернуться на работу в Ярославскую областную думу он планирует после выписки 16 сентября. Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в августе 2021 года от осложнений после COVID-19 скончался лидер фракции КПРФ в Ярославской областной думе, первый секретарь обкома КПРФ Александр Воробьёв.