Подгорица, 15 сентября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Черногории 49,2 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 43,5 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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На данный момент введено 423 768 доз вакцины против коронавируса.

Первую дозу вакцины получили 224 708 человек или 36,2 процента, а вторую — 199 060 человек или 32,1 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая 2021 года.