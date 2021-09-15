Кемерово, , 16:21 — REGNUM Илья Середюк сегодня, 15 сентября, официально вступил в должность главы Кемерова. Это его второй срок на этом посту.

Илья Середюк Kemerovo.ru

«Принимая решение о выдвижении своей кандидатуры на новый срок, я советовался с городскими сообществами, с кемеровчанами, с руководством области. Для меня, конечно, это было непросто, потому что второй срок — это некая оценка труда предыдущего периода. И, конечно, необходимость корректировки своих планов на предстоящий период, ведь запросы общества меняются, — приводит «Газета Кемерова» слова мэра после церемонии вступления в должность. — В предстоящей пятилетке я надеюсь на вашу помощь и поддержку. В одиночку невозможно решать задачи, особенно задачи особой сложности».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кемеровские депутаты на внеочередном заседании 10 сентября рассмотрели вопрос об избрании главы города Кемерово. По итогу голосования на эту должность был назначен действующий мэр Илья Середюк.

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