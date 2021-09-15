Пенза, 15 сентября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Пензенской области за восемь месяцев текущего года предварительно расследованы уголовные дела о 113 преступлениях, реализованных несовершеннолетними и при их участии, что на 17,5% меньше аналогичного периода 2020 года. О состоянии подростковой преступности сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Vseostresse.ru Подростковая агрессия

С января по август несовершеннолетние жители Пензенской области совершили 16 особо тяжких и 26 тяжких преступлений, а также 29 преступлений средней тяжести и 42 — небольшой. Порядка 78 противоправных деяний совершено против собственности, в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ — 17, еще 10 — против жизни и здоровья.

Число несовершеннолетних жителей, совершивших преступления, возросло со 101 до 116, или на 14,9%. Из них ранее уже совершали преступления 23 человека (за 8 месяцев 2020 года — 26), 13 нарушителей ранее были судимы.

Из 116 человек, преступивших закон, 91 является учащимся (в 2020 году — 70). На учете в подразделении по делам несовершеннолетних состоят 33 человека, из которых 20 учащихся.

В состоянии алкогольного опьянения подростки совершили 16 преступлений (за 8 месяцев 2020 года — 14), в наркотическом — 1 (0).

В составе организованной группы совершено два преступления, столько же — группой лиц, 54 преступления зарегистрировали в составе группы лиц по предварительному сговору.

ИА REGNUM напоминает, в территориальные органы Калужской области за первое полугодие 2021 года доставлены 584 несовершеннолетних правонарушителя, 29 из них помещены в центр временного содержания. Пресечены 1926 административных правонарушений по линии несовершеннолетних.

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