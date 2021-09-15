Петергоф, Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге отправили в СИЗО помощника депутата муниципального совета Петергофа Александра Арасланкина, которого обвинили в изнасиловании, соединенном с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом 15 сентября сообщили в объединенной пресс-службе (ОПС) судов Санкт-Петербурга.

Личная страница в «ВКонтакте» Помощник депутата МО Петергоф Александр Арасланкин

Арасланкин был задержан 12 сентября и в этот же день ему было предъявлено обвинение по пункту б части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Максимальное наказание за такое преступление — до 10 лет лишения свободы. Избрание меры пресечения в Петродворцовом районном суде проходило 15 сентября в закрытом режиме.

Следствие ходатайствовало об аресте помощника депутата муниципального совета Петергофа с помещением его под стражу в СИЗО. Свою позицию сторона обвинения обосновала тем, что обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, обладает значительными социальными связями на территории Петродворцового района Петербурга.

«Имеются основания полагать, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может оказать давление на потерпевшую и свидетелей», — пояснил следователь, сообщает ОПС.

В свою очередь Арасланкин и его защитник возражали, просили избрать более мягкую меру пресечения, например, домашний арест. Мужчина указал, что имеет в собственности жилое помещение, где зарегистрирован и проживает один, работает, не собирается оказывать на потерпевшую давление.

Рассмотрев позицию сторон суд вынес постановление об аресте Арасланкина сроком до 11 ноября 2021 года.

По данным открытых источников, Арасланкин является основателем общественной организации «Петергоф патруль», а также гендиректором ООО КБ «Прометей» (не путать с ЦНИИ КМ «Прометей»). В разные годы работал ведущим инженером АО «Обуховское», ООО «Завод Приводной Техники», начальником технического бюро цеха ОАО «Саранский Приборостроительный Завод».