Нижний Новгород, 15 сентября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В 2020 году средний размер заработной платы учителя в школах Нижегородской области составил 35 470 рублей в месяц, передают местные СМИ со ссылкой на региональное министерство образования, науки и молодежной политики.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Зарплата

В то же время педагоги, работающие в нижегородских дошкольных образовательных организациях, в среднем получали 31 723 рублей в месяц.

А средняя зарплата сотрудника организаций дополнительного образования Нижегородской области в минувшем году сложилась на уровне 33 905 рублей в месяц.

Наиболее высокие заработные платы среди нижегородских педагогов была у преподавателей и мастеров организаций профобразования — в среднем 35 664 рублей в месяц.