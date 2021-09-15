Подгорица, 15 сентября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Потребительские цены в Черногории в августе 2021 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года в среднем выросли на 3,1%, сообщает статистическое ведомство Монстат.

Инфляция

«Цены на товары и услуги для личного потребления, измеряемые индексом потребительских цен, в августе 2021 года по сравнению с июлем 2021 года в среднем на 0,1% выше», — сказал Монстат.

По данным Monstat, наибольшее влияние на ежемесячный уровень инфляции оказал рост цен: овощи, твердое топливо, услуги по размещению, молоко, сыр и яйца, фрукты, мясо.

«Потребительские цены в период с января по август 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем на 1,7 процента выше», — сообщил Monstat.