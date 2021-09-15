Стокгольм, 15 сентября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Тон лидера «Центристов» Анни Лёф и лидера «Левых» Нуши Дадгостар был резким как никогда, когда политики сошлись во время дебатов лидеров партии в риксдаге 15 сентября. Об этом сообщил новостной портал Omni.

(сс) Self-taken Риксдаг

Все началось с того, что Дадгостар заявила, что Лёф отказывается вести переговоры с ее партией и не пытается согласовать осенний бюджет Швеции на 2022 год.

В ответ Лёф отметила, что никакого запрета на переговоры нет.

«Нуши Дадгостар сама пытается представить себя в качестве жертвы. Но в политике, надо уметь разговаривать уважительно», — заявила Лёф.

«Как могли все заметить, это издевательство. Анни Лёф будет получать все, что она хочет в то время, как все остальные должны поддакивать», — парировала Дадгостар.