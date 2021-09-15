Тюмень, 15 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Тюменской области откроют второй карбоновый полигон. Об этом сообщил глава региона Александр Моор во время делового завтрака на Тюменском нефтегазовом форуме.

Oilgasforum.ru Губернатор Тюменской области Александр Моор на Тюменском нефтегазовом форуме

Сегодня, 15 сентября на форуме обсудили тему низкоуглеродного развития российской экономики и её возможности. Первый карбоновый полигон появился на базе Тюменского госуниверситета в Нижнетавдинском районе летом 2021 года. Второй полигон планируется разместить в Тобольске в 2022 году.

«Место выбрано неслучайно. Это большое разнообразие видов растительности и биологических экосистем, которые позволят, установив там пока, к сожалению, импортное оборудование, учитывать выбросы углекислых газов и также поглощающие способности всех экосистем», — пояснил Александр Моор.

Тюменский нефтегазовый форум проходит в 2021 году с 14 по 16 сентября.