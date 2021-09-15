Махачкала, , 16:16 — REGNUM В Дагестане с 17 по 19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов в Народное собрание республики седьмого созыва. Жителям региона предстоит избрать 90 депутатов парламента. На эти выборы идут пять политических партий, в том числе ЛДПР, КПРФ, «Партия Роста», Единая Россия» и «Справедливая Россия». Первоначально были зарегистрированы 782 кандидата, впоследствии около 30 из них сняли свои кандидатуры с выборов.

Единый день голосования Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Конкурс на один депутатский мандат составляет около восьми человек. Народное собрание избирается сроком на пять лет. Депутаты избираются по республиканскому избирательному округу по пропорциональной системе — пропорционально числу голосов, поданных за республиканские списки кандидатов в депутаты.

Напомним, кроме выборов в парламент региона, в Дагестане также состоятся выборы депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва и около 90 муниципальных избирательных кампаний.

Для голосования в Дагестане все три дня будут открыты 1927 избирательных участков. Всего в составе участковых избирательных комиссий и 54 территориальных избирательных комиссий работают около 13 тыс. членов с правом решающего голоса.