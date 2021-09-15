Махачкала, 15 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Дагестане с 17 по 19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов в Народное собрание республики седьмого созыва. Жителям региона предстоит избрать 90 депутатов парламента. На эти выборы идут пять политических партий, в том числе ЛДПР, КПРФ, «Партия Роста», Единая Россия» и «Справедливая Россия». Первоначально были зарегистрированы 782 кандидата, впоследствии около 30 из них сняли свои кандидатуры с выборов.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Единый день голосования

Конкурс на один депутатский мандат составляет около восьми человек. Народное собрание избирается сроком на пять лет. Депутаты избираются по республиканскому избирательному округу по пропорциональной системе — пропорционально числу голосов, поданных за республиканские списки кандидатов в депутаты.

Напомним, кроме выборов в парламент региона, в Дагестане также состоятся выборы депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва и около 90 муниципальных избирательных кампаний.

Для голосования в Дагестане все три дня будут открыты 1927 избирательных участков. Всего в составе участковых избирательных комиссий и 54 территориальных избирательных комиссий работают около 13 тыс. членов с правом решающего голоса.