Конкурс на место в парламенте Дагестана составил около восьми человек
Махачкала, 15 сентября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Дагестане с 17 по 19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов в Народное собрание республики седьмого созыва. Жителям региона предстоит избрать 90 депутатов парламента. На эти выборы идут пять политических партий, в том числе ЛДПР, КПРФ, «Партия Роста», Единая Россия» и «Справедливая Россия». Первоначально были зарегистрированы 782 кандидата, впоследствии около 30 из них сняли свои кандидатуры с выборов.
Конкурс на один депутатский мандат составляет около восьми человек. Народное собрание избирается сроком на пять лет. Депутаты избираются по республиканскому избирательному округу по пропорциональной системе — пропорционально числу голосов, поданных за республиканские списки кандидатов в депутаты.
Напомним, кроме выборов в парламент региона, в Дагестане также состоятся выборы депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва и около 90 муниципальных избирательных кампаний.
Для голосования в Дагестане все три дня будут открыты 1927 избирательных участков. Всего в составе участковых избирательных комиссий и 54 территориальных избирательных комиссий работают около 13 тыс. членов с правом решающего голоса.