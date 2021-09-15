Джакарта, , 16:15 — REGNUM Центральное статистическое агентство Индонезии отметило увеличение индонезийского экспорта в Афганистан, несмотря на сложную политическую ситуацию в стране, сообщает Republika.

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Экспорт Индонезии в Афганистан достиг $2,28 млн. В августе 2021 года экспорт вырос с $495 тысяч до $2,28 млн. Стоимость экспорта в августе выросла на 20,95% по сравнению с июлем 2021 года.

Основными экспортными товарами в Афганистан являются фармацевтическая продукция, фрукты и каучук.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Таиланде встретился с губернатором Бангкока, чтобы обсудить продолжение сотрудничества по линии городов-побратимов.

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