Индонезия увеличивает экспорт в Афганистан
Джакарта, 15 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Центральное статистическое агентство Индонезии отметило увеличение индонезийского экспорта в Афганистан, несмотря на сложную политическую ситуацию в стране, сообщает Republika.
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Экспорт
Экспорт Индонезии в Афганистан достиг $2,28 млн. В августе 2021 года экспорт вырос с $495 тысяч до $2,28 млн. Стоимость экспорта в августе выросла на 20,95% по сравнению с июлем 2021 года.
Основными экспортными товарами в Афганистан являются фармацевтическая продукция, фрукты и каучук.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Таиланде встретился с губернатором Бангкока, чтобы обсудить продолжение сотрудничества по линии городов-побратимов.