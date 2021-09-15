15 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Лидеры климатической гонки, ЕС и США, пытаются переложить затраты на борьбу с изменением климата на другие страны. Африканский континент, где расположены беднейшие страны мира, не исключение. Готовы ли африканские лидеры не на словах, а на деле подчиниться «зеленому» курсу, противоречащему их экономическим и политическим интересам?

Ангелина Потеряйко, , 20:06 — REGNUM Самый жаркий континент планеты в 2021 году страдал от чрезвычайных погодных условий. Причины погодных аномалий на политическом уровне сегодня принято объяснять воздействием человека на климат, хотя на этот счёт существуют разнообразные научные точки зрения.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее климатические алармисты и сторонники зеленой повестки из ЕС и США используют природные катаклизмы в качестве обоснования для продвижения идеи форсированного сокращения выбросов метана и углекислого газа (в последнее время всё чаще говорят о том, что даже обнуление общемировых выбросов к 2050 году уже не в состоянии удержать рост глобальной температуры в пределах 2 °C, поэтому необходимо срочно начинать активно извлекать СО₂ и другие парниковые газы из атмосферы) и перехода к зеленой экономике даже ценой человеческих жизней.

В 2021 году чрезвычайное положение в стране из-за опустошительной засухи было объявлено в Сомали, Кении, Намибии. Для этих государств ежегодные сильные засухи — не редкость. Засухи происходят периодически. Более того, ученые нашли доказательства того, что 4200 лет назад регион постигла опустошающая жара — засуха длилась в течение всего XXII века до нашей эры.

Нынешние засухи, осложненные отсутствием грамотной экономической политики в странах Африки и объявлением пандемии COVID-19, привели к тому, что скотоводческие племена, которые хоть как-то держались на ногах, оказались в нищете. За последние два года были разрушены некогда стабильные общины и возродилась борьба племен за землю. Такие условия вынуждают скотоводов уходить на юг, в районы саванны, и занимать земли земледельцев.

Нигерия (сс) dotun55

Подливает масла в климатический огонь и Всемирная продовольственная программа ООН, которая на своём сайте опубликовала вывод о том, что четыре года засухи заложили основу для первого в мире голода, вызванного изменением климата, на юге Мадагаскара.

Совокупность природных факторов, слабой экономики и давления международных климатоориентрованных организаций чревата обострением существующей политической напряженности на всем Африканском континенте, провоцирует новые конфликты, появление новых военизированных группировок и миллионов климатичсеких беженцев.

Неудивительно, что вопросы борьбы с изменением климата, с нищетой и военными конфликтами выходят на первый план. Что делать в этой ситуации? Три международные организации — Africa Confidential, Международная кризисная группа и Королевское африканское общество — провели Конференцию по климату, конфликтам и демографии в Африке. Конференция прошла 14 сентября 2021 года, и её участники фактически единогласно поддержали «зеленый» курс. На словах. О реальных энергетических потребностях африканских стран и их возможности перехода к безуглеродной экономике в своем выступлении рассказал вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо. Он заявил о необходимости поставок газа в развивающиеся страны, «потому что газ играет роль промежуточного топлива для увеличения доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе и быстрого перехода от приготовления пищи на дровах к приготовлению пищи на основе природного газа, что приносит пользу как окружающей среде, так и здоровью». Он подчеркнул, что, несмотря на то, что вклад Африки в изменение климата незначителен, страны континента больше всего страдают от изменения климата.

« Но что ещё хуже, мы вынуждены идти на непропорционально огромные жертвы, поскольку более богатые страны продолжают полным ходом отказываться от финансирования газовых проектов во имя движения к нулевым выбросам к 2030 году », — добавил он.

Йеми Осинбаджо Yemiosinbajo.ng

Выступление Йеми Осинбаджо свидетельствует и о том, что Африка находится в центре политических дебатов по вопросам энергетики: несмотря на то, что континент богат ископаемым топливом, жители Африки крайне бедны энергоресурсами. В настоящее время весь континент с населением 1,3 млрд человек вырабатывает примерно столько же электроэнергии, сколько одна Великобритания — 108 ГВт.

В своей статье в журнале Foreign Affairs в августе 2021 года вице-президент Нигерии написал:

«Энергопотребление и выбросы в Африке настолько низки, что даже утроение потребления электроэнергии за счет природного газа добавит всего 0,6% к глобальным выбросам».

Он настаивает на том, чтобы Африка была освобождена от запретов на инвестиции в газовую отрасль, поскольку сохранение нищеты не является гуманным решением проблемы изменения климата.

Интересно, будет ли услышан голос Нигерии, вставший на защиту всего африканского населения, на предстоящем климатическом саммите COP26, или термины «устойчивость» и «адаптация» будет применяться только к развитым странам Запада и США. Какая линия окажется прочнее — «зелёные» стремления чиновников из богатых стран или понимание практических последствий их политики для стран развивающихся?

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