15 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Внимание Эчмиадзина и МИД Нагорного Карабаха к религиозному измерению, попытка через проблему сохранения христианского наследия в Карабахе, древних армянских монастырей и храмов хоть так реанимировать карабахский вопрос в глазах мировой общественности и добиться внимания к нему прежде всего западных политиков говорит об их неверии сделать это методами обычной дипломатии.

Станислав Стремидловский, , 20:01 — REGNUM В Ереване завершилась международная конференция «Международная религиозная свобода и мир», организованная по благословению предстоятеля Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II. Как сообщает «Арменпресс», конференция для обсуждения вопросов сохранения мира, культурного и исторического наследия, а также разработки предложений по вопросам свободы вероисповедания и сохранения культурного наследия во всем мире собрала религиозных лидеров, ведущих ученых и экспертов из разных стран.

Фреска в монастыре Дадиванк

Wikipedia.org

В рамках мероприятия католикос принял министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давида Бабаяна в сопровождении главы Арцахской епархии епископа Вртанеса Абрамяна. На сайте Армянской апостольской церкви говорится, что «Его Святейшество поблагодарил министра за участие в международной конференции, проводимой в первопрестольном святом Эчмиадзине, которая дает возможность участникам всесторонне представить текущие проблемы, стоящие перед Арцахом. Его Святейшество проинформировал министра, что за это время представители Церквей-сестер провели надлежащую работу, чтобы поднять вопрос об агрессии Азербайджана против Арцаха и Республики Армения в международных инстанциях. Его Святейшество отметил, что генеральный секретарь Всемирного совета церквей и президент Конференции европейских церквей были проинформированы о работе, проводимой Эчмиадзином по сохранении духовных и культурных ценностей Арцаха. В своем выступлении министр Давид Бабаян подчеркнул, что Арцах всегда чувствовал поддержку Армянской апостольской церкви и высоко ценит ее. Он также подчеркнул важность организации подобных конференций, с помощью которых можно сделать Арцах более узнаваемым на различных международных аренах».

Встреча министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давида Бабаяна и Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II Nkr.am

Внешнеполитический аспект мероприятия, таким образом, ставился во главу угла. Католикос и МИД Нагорного Карабаха играют в тандеме, судя по всему, потому, что не верят в способность решать церковные и иные вопросы, важные для Степанакерта, на уровне Еревана — Баку и тем более внутренней политики Армении. Поэтому сейчас им необходимо поднять карабахский вопрос снова в топы мировой повестки, что сделать будированием политической тематики сложно. В ситуации, когда все внимание приковано к Афганистану и афганскому фактору, Западу не до Закавказья, а Москва предпочитает реализовывать в регионе уже согласованные договоренности и не пойдет на их ревизию. Отсюда внимание к религиозному измерению, попытка через проблему сохранения христианского наследия в Карабахе, древних армянских монастырей и храмов хоть так реанимировать карабахский вопрос в глазах мировой общественности и добиться внимания к нему прежде всего западных политиков. Однако сделать это могут те религиозные лидеры, чьи страны не просто заинтересованы в Закавказье, но и обладают ресурсами для проведения в регионе активных действий. Были ли такие на конференции, организованной Эчмиадзином?

Сообщалось, что в ее работе приняли участие сирийские, коптские и греческие епископы. Вряд ли лидеры их государств смогут авторитетно выступить в диалоге с Баку по проблеме, которую он считает очень чувствительной для себя и сугубо внутренней. Апостольский нунций в Грузии и Армении архиепископ Хосе Авелино Беттанкур зачитал приветствие папы Римского Франциска, который, как пишет австрийское католическое агентство KATHPRESS, «одновременно глубоко обеспокоен и встревожен трудностями, которые принесла с собой война, случившаяся прошлой осенью». Понтифик говорил об «открытой ране», нанесенной региону, которую можно залечить только путем совместной борьбы всех религиозных лидеров за свободу вероисповедания и сохранение религиозных объектов. Для этого очень важны диалог и примирение, и Франциск выразил убеждение, что религия могла бы сыграть ключевую роль в восстановлении общества после «катастрофы». И опять же непонятно, какую роль тут может сыграть Ватикан. Армяне бы приветствовали конкретные действия Святого престола — выход папы на азербайджанского президента Ильхама Алиева или организацию в Риме представительной конференции силами ватиканской дипломатии. Этого пока не просматривается.

Папа Римский Франциск Benhur Arcayan

Что касается Русской православной церкви, то она была представлена в Ереване на уровне заместителя председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата архимандрита Филарета (Булекова). Это может свидетельствовать о некотором дистанцировании Московского патриархата от карабахского вопроса, что тоже понятно. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее предлагал выступить организатором встречи армянских и азербайджанских религиозных деятелей в Москве, но его «не услышали». А на месте, в самом Карабахе российские миротворцы и так делают максимум возможного. Гарегин II в ходе конференции поблагодарил Россию за сохранение монастырского комплекса Дадиванк в Карабахе и обеспечение условий для его посещения армянскими паломниками. Как отметил католикос, благодаря усилиям патриарха Кирилла, президента России Владимира Путина, российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе стала возможной жизнедеятельность армянской древнейшей исторической святыни — Дадиванка. Добиться чего-то большего Московский патриархат мог бы в случае заинтересованности Баку в религиозной дипломатии по линии РПЦ — Управление мусульман Кавказа. Но и тут какой-то активности до сих пор не заметно.

Монастырь Дадиванк D'Arahchjan

Поэтому Армянской апостольской церкви и Арцахской епархии в настоящее время приходится ждать изменения конъюнктуры. И необязательно, что исключительно международной. Если правительство Никола Пашиняна будет подводить Армению к заключению мирного договора с Азербайджаном, то появится возможность оговорить в нем и вопросы жизнедеятельности Арцахской епархии и ее церковного хозяйства. Шанс, правда, маленький, но вдруг?