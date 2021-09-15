Подгорица, 15 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В 2021 году Черногория заняла 80-е место из 165 согласно Индексу экономических свобод.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Согласно этому индексу, Гонконг и Сингапур снова находятся на вершине индекса, за ними следуют Новая Зеландия, Швейцария, Грузия, США, Ирландия, Литва, Австралия и Дания.

Внизу индекса находятся Центральноафриканская Республика, ДР Конго, Сирия, Республика Конго, Иран, Зимбабве, Алжир, Ливия, Судан и Венесуэла, а Северная Корея и Куба не могут быть ранжированы из-за отсутствия данных.

Отмечается, что другие важные страны занимают следующие позиции: Япония 18, Германия 22, Италия 47, Франция 53, Мексика 75, Россия 100, Индия 108, Бразилия 109 и Китай 116.

Как указано, Черногория находится на 39-м месте среди 45 стран Европы, а общий рейтинг ниже среднего по региону, но выше среднемирового. Экономика Черногории в этом году стала «умеренно свободной».

Из стран региона Черногорию опережают Северная Македония, которая также занимает первое место среди стран бывшей Югославии, занимая 46-е место. Впереди Словения (48), Сербия (72), Хорватия (79), а за нами только БиГ, которая находится на 82-м месте.