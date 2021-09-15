Москва, , 16:11 — REGNUM Об усилении перед выборами в России информационных атак со стороны Запада заявила 15 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».

Атакует Цитата из м/ф «Метеор на ринге». реж Борис Дёжкин. 1970. СССР

Указав на «многократное увеличение информационных атак» на Россию, Захарова сказала, что в Москве готовы к тому, что эта информационная война будет продолжаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о вмешательстве в выборы со стороны ряда американских интернет-гигантов Apple, Google, Cloudflare и Cisco Москва заявила 9 сентября.

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