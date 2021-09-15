Кишинёв, 15 сентября, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Выделение Евросоюзом Молдавии гранта на сумму €36 млн свидетельствует о том, что Кишинёв начал «возвращать доверие стратегических партнёров». Об этом 15 сентября заявила президент Молдавии Майя Санду в Facebook.

Молдавия (оранжевый цвет) и Евросоюз (зелёный цвет) на карте Европы

По её словам, помощь от ЕС пришла после «долгой заморозки» отношений между Брюсселем и Кишинёвом при предыдущих властях республики.

«Эта европейская поддержка также является сигналом поддержки новой правительственной команды в её стремлении очистить институты, бороться с коррупцией и запустить программу развития страны», — написала Санду.

Она поблагодарила ЕС за помощь и отметила, что деньги пойдут на наиболее насущные нужды пострадавших из-за пандемии предприятий.

Напомним, ранее замгендиректора по европейской политике соседства и переговорам о расширении Еврокомиссии Катарина Матернова заявила, что €36 млн — это первый шаг в помощи Молдавии. Всего планируется ей передать €600 млн в виде грантов и кредитов.