Подгорица, 15 сентября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Девятый прайд-парад представителей ЛГБТК-сообщества Montenegro Pride состоится в субботу, 16 октября, в Подгорице, сообщила организация Queer Montenegro.

Дети на гей-параде

В организации напомнили, что оргкомитет девятого прайд-парада был сформирован в июне 2021 года и он более трех месяцев активно работал над подготовкой Прайда Черногории и сопутствующей программы.

«Помимо прогулки во время парада, организованного в соответствии с текущей ситуацией по предотвращению эпидемии COVID-19, программа парада ознаменует Неделю прайда среди ЛГБТК, в ходе которой будет проведен ряд культурных и художественных программ», — говорится в заявлении.