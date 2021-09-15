Йошкар-Ола, 15 сентября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В отношении 19-летнего жителя Йошкар-Олы завершено расследование уголовное дела по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Марий Эл.

Константин Сомов. Интимные отражения в зеркале на туалетном столике. 1934

По данным следствия, в январе этого года молодой человек через телефон супруги получил доступ к интимным видеозаписям и фотографиям ее знакомого. С целью создать о знакомом негативное мнение обвиняемый опубликовал эти материалы в сети интернет, тем самым файлы стали доступны неопределенном кругу лиц.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай в апреле завершился процесс по делу о незаконном распространении переписки местной жительницы с мужчиной. По данным следствия, 37-летний мужчина в июне 2019 года взяв незаконно телефон бывшей супруги, нашёл там интимную переписку с другим мужчиной. Из-за ревности и обиды, обвиняемый скопировал сообщения и отправил родственникам женщины.

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