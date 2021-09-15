Тюмень, 15 сентября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов предложил на Тюменском нефтегазовом форуме ввести обратные акцизы на пропилены. Об этом сообщает РБК.

Oilgasforum.ru Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме

Юрий Борисов отметил, что широкий перечень производных пропилена завозится на сегодня из-за рубежа. При этом в России есть колоссальный перспективный рынок для отечественных производителей — нефтеперерабатывающих заводов и газохимических комплексов. К примеру, крупнейшим производителем полимеров в России является «Сибур».

"Государство должно помочь своим производителям занять этот рынок. Одной из эффективных мер могло бы стать введение через законодательные инициативы обратных акцизов на пропилены», — считает Юрий Борисов.

Он также отметил, что реализация подобных мер важна для экономики, так как в будущем ожидается снижение потребления автомобильного топлива и необходимо смещать фокус с нефтеперерабатывающих заводов в сторону химической продукции.

Тюменский нефтегазовый форум в 2021 году проходит с 14 по 16 сентября.