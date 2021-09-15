Бишкек, 15 сентября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. На полную реконструкцию здания Ошского драматического театра имени Бабура будет израсходовано $5 млн (365 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы Киргизии.

Cheboksary.ru Строительство

Реконструкцию учреждения культуры удалось начать благодаря достигнутым соглашениям между правительствами Узбекистана и Киргизии по укреплению международных двусторонних социально-экономических связей.

Завершение работ запланировано на начало 2022 года. Здание театра будет полностью обновлено.