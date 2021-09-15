Варшава, 15 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. 17 сентября в Варшаве состоятся польско-литовские межправительственные консультации под председательством премьер-министров Польши и Литвы. Об этом сообщает Polskie Radio.

Lrp.lt Литва и Польша

Спикер польского правительства Петр Мюллер сообщил журналистам, что переговоры будут касаться экономического, инфраструктурного и энергетического сотрудничества.

«Встреча призвана укрепить польско-литовское стратегическое партнерство. В августе премьер-министры Польши и Литвы выступили с общими заявлениями по миграционной кризиса на границе. Теперь появляются вызовы в виде белорусско-российских военных учений у наших границ», — напомнил Мюллер.

Сообщается, что премьер-министры Польши и Литвы по итогам мероприятия подпишут совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве.