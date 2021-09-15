На Шиесе начали приживаться новые деревья
Шиес, Архангельская область, 15 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. На Шиесе в Архангельской области, где собирались построить полигон для захоронения отходов, начали приживаться деревья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Напомним, что биологический этап рекультивации на земельном участке площадью 15 гектаров, расположенном в Яренском лесничестве, стартовал в начале июня. В течение лета здесь были проведены работы по подготовке почвы под посадки лесных культур, высажено более 37 тысяч сеянцев сосны. Техническую приемку лесных культур провели специалисты Яренского лесничества.
По результатам инвентаризации состояние культур признано удовлетворительным. Приживаемость сеянцев составляет 87 процентов, поэтому дополнять посадки в следующем году не требуется.
Как сообщало ИА REGNUM, скандальный проект «Экотехнопарк «Шиес» был закрыт в 2020 году по решению врио губернатораАлександра Цыбульского. Решению предшествовали многочисленные акции протеста местного населения и отставка прежнего губернатора региона Игоря Орлова, давшего «зеленый свет» инвесторам проекта.