Шиес, Архангельская область, 15 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. На Шиесе в Архангельской области, где собирались построить полигон для захоронения отходов, начали приживаться деревья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Акция протеста против мусорного полигона в Шиесе

Напомним, что биологический этап рекультивации на земельном участке площадью 15 гектаров, расположенном в Яренском лесничестве, стартовал в начале июня. В течение лета здесь были проведены работы по подготовке почвы под посадки лесных культур, высажено более 37 тысяч сеянцев сосны. Техническую приемку лесных культур провели специалисты Яренского лесничества.

«Рекультивацию территории мы держим на постоянном контроле. Инвентаризация насаждений необходима, чтобы четко понимать, как развивается ситуация, — пояснил заместитель председателя регионального правительства Евгений Автушенко. — Специалисты лесного хозяйства тщательно обследовали участок с соблюдением всех регламентов, заложили пробные площади, провели пересчет сеянцев, оценили их состояние».

По результатам инвентаризации состояние культур признано удовлетворительным. Приживаемость сеянцев составляет 87 процентов, поэтому дополнять посадки в следующем году не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальный проект «Экотехнопарк «Шиес» был закрыт в 2020 году по решению врио губернатораАлександра Цыбульского. Решению предшествовали многочисленные акции протеста местного населения и отставка прежнего губернатора региона Игоря Орлова, давшего «зеленый свет» инвесторам проекта.