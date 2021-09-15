Стокгольм, , 16:19 — REGNUM Прошло семь лет после инцидента на телеканале TV4, когда премьер-министра Швеции Стефана Лёвена раскритиковали за то, что он физически отмахивался от своей коллеги лидера «Центристов» Анни Лёф. Когда премьер-министр Лёвен заявил о своей отставке, инцидент ему припомнили, однако все вспоминают о том эфире с доброй улыбкой. Об этом 15 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стефан Лёвен Socialdemokraterna

Во время избирательной кампании 2014 года, задолго до того, как Стефан Лёвен и Анни Лёф начали сотрудничать, во время дебатов на TV4 возникла небольшая суматоха: в ходе дискуссии Лёф подошла к Лёвену с просьбой ознакомиться с отчетом о политике в области энергетики. Однако Лёвен демонстративно замахал руками и отпихнул папку.

«Это просто препирательство, себе забери! Это просто ради скандала, себе оставь!» — впопыхах произносил Лёвен.

Однако теперь, спустя семь лет, премьер-министр до сих пор вспоминает об этом.

«Я так много раз сожалел об этом — о том, что я не взял этот доклад», — заявил со смехом Лёвен 14 сентября, когда он в последний раз выступил на дебатах лидеров партий.

Однако смеялся не только Лёвен. Улыбались и громко смеялись все депутаты, включая саму Анни Лёф: прошлое осталось в прошлом, а депутаты стали аплодировать шутке Лёвена.

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