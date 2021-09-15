Минск, , 16:03 — REGNUM Неизвестные 11 сентября расстреляли пограничный столб на белорусско-украинской границе. Об этом 15 сентября проинформировал Госпогранкомитет Белоруссии.

Белорусская граница Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Инцидент произошёл 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Республики Беларусь в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья, — сказано в кратком официальном сообщении. — Результаты проведённой встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство».

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Напомним, с 2020 года Минск и Киев находятся в состоянии острого политического конфликта. Александр Лукашенко неоднократно заявлял о завозе с Украины оружия, боеприпасов и взрывчатки «тоннами». Он также неоднократно заявлял, что белорусско-украинская граница полностью перекрыта и находится под надёжной охраной ГПК Белоруссии.

Украинская неоднократно опровергала эти обвинения и сообщала о вербовке белорусскими спецслужбами украинских граждан. Официальный Киев не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии, принимает белорусских политбеженцев и участвует в режиме санкций, применяемом Евросоюзом и США в отношении белорусских чиновников, силовиков и связанных с ними бизнесменов.

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