Таллин, , 16:03 — REGNUM Известный эстонский правозащитник и юрист Сергее Середенко, находящийся под стражей более полугода, получил разрешение на переписку и звонки. Об этом сообщил руководитель таллинского правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков на своей странице в социальной сети Facebook.

Выступление Сергея Середенко на I Открытой конференции Русской школы Эстонии Venekool.eu

«Сергею можно написать письмо в тюрьму: Sergei Seredenko, Tallinna vangla, Aadress: Linnaaru tee 5, Soodevahe kula, Rae vald, Harjumaa, 75 322. В письме можно указать номер телефона, по которому Сергей сможет связаться с отправителем. Он подает заявку с телефонными номерами, на которые он хочет звонить. Работник тюрьмы вводит эти номера в телефон, и только тогда он сможет позвонить», — написал Русаков.

Середенко разрешены звонки один раз в неделю по вторникам, продолжительностью около часа. «Всем сразу он конечно позвонить не сможет. И давайте активнее. Сергею не хватает общения и дружеского участия», — отметил Русаков.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта 2021 года и с тех пор находится под арестом. Вплоть до сентября ему была запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные МИД России и международные правозащитные организации выражают свою обеспокоенность произошедшим. Общественность Эстонии регулярно проводит пикеты в его защиту.