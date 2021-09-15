Стокгольм, 15 сентября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Член риксдага Швеции от фракции «Умеренных», в отношении которого ведется внутреннее партийное расследование по делу о неприемлемом сексуальном поведении в отношении несовершеннолетних, отрицает все обвинения в свой адрес в своем сообщении в социальных сетях. Об этом 15 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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В анонимном сообщении в социальных сетях (личность депутата до сих пор не раскрыта) парламентарий утверждает, что у него есть несколько доказательств, подтверждающих его невиновность в предъявленных обвинениях.

Ранее в руководстве «Умеренных» отмечали, что парламентарий не отстранен от исполнения своих должностных обязанностей.

«Это было худшее, что мне довелось пережить. Я призываю человека, который выдвигает эти обвинения против меня, подать заявление в полицию, чтобы у меня была возможность защитить свое честное имя», — написал парламентарий.