Киев, 15 сентября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Несмотря на то, что власть Украины оказывает давление на оппозицию, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) «дышит нынешней власти в затылок», заявил в эфире телевидения представитель ОПЗЖ, депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный.

Украина

Политик отметил, что власти Украины пытаются «убрать» лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, чтобы он не говорил, какова ситуация в стране на самом деле.

«Они думали, что это позволит распорошить нашу оппозицию, нашу силу… Но мы сегодня здесь, чтобы они видели, слышали и знали, что мы устали верить в это вранье. Устали верить в заказные Зе-рейтинги. Семьи выезжают за границу, чтобы как-то выжить, распродают землю, медицина достается только избранным и богатым… Их таймер тикает в обратном направлении. Этому режиму осталось недолго, мы дышим им в затылок», — сказал он.

Невенчанный заявил, что украинское правительство сейчас имеет одну официальную идеологию — «правильную», а остальные сразу же объявляются незаконными.

«А знаете, что такое тоталитарное государство? Это государство, где только одна официальная идеология, одна правильная позиция. Сегодняшний режим пытается выстроить тоталитарное государство, закрывая нам рты, заполняя наши головы всяким мусором. Они пытаются закрыть средства массовой информации, чтобы мы не знали, что происходит на самом деле», — сообщил депутат.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября возле здания Верховной рады Украины состоялся многотысячный митинг — массовая акция протеста против давления власти на оппозицию. В акции протеста приняли участие как минимум 6 тыс. человек, она стала одной из самых многочисленных в Киеве за последнее время.