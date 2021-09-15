Рига, 15 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Порог гарантированного минимального дохода в Латвии составляет 109 евро в месяц для первого (или единственного) лица в одном домохозяйстве, на каждого следующего члена домохозяйства выделяется еще 76 евро в месяц. Об этом сообщило республиканское радио Latvijas Radio со ссылкой на итоги заседания правительства.

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Отмечается, что в 2022 году планируется повысить порог до 122 евро, в 2024-м — до 127 евро. Кроме того, доля участия государства в выплатах пособий по гарантированному минимальному доходу и жилищных пособий составит в 2022 году не ниже 30%.

«С одной стороны, это хорошо, что существенно снизится бедность и неравенство в доходах, в различных группах, в том числе пенсионеров и инвалидов. С другой стороны, у определенной группы общества, конечно, образуется более сильная зависимость от подушки пособий», — прокомментировал решения правительства Латвии министр благосостояния Гатис Эглитис.

По данным за 2020 год, в Латвии насчитывалось 37 500 малоимущих человек, средний уровень доходов у этих людей — 231 евро в месяц. Жилищное пособие в 2020 году получали почти 65 000 малоимущих и малообеспеченных жителей Латвии.