Уфа, 15 сентября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Порядка 22,5 км дорог намерены отремонтировать в Башкирии на выделенные правительством России 178 млн рублей. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Пресс-служба правительства Тверской области Ремонт дороги

«Бюджетные ассигнования выделены из резервного фонда в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1769-р», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что согласно этому распоряжению Башкирии выделено дополнительно 178 млн рублей на развитие дорог. На эти средства в регионе планируют отремонтировать 14 объектов межмуниципального и регионального значения общей протяженностью 22,495 км.

«Среди них такие автомобильные дороги как Буздяк — Чекмагуш — Дюртюли в Буздякском районе, М-5 «Урал» — Улу-Теляк в Иглинском районе, М-7 «Волга» — Новокутово в Илишевском районе, Дюртюли — Нефтекамск в Калтасинском районе, Магнитогорск — Ира в Кугарчинском районе и многие другие», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что эти дороги очень важны, поскольку обеспечивают подъезд сразу к нескольким селам Башкирии. При этом большая часть объектов сейчас находится на стадии завершения: ремонт планируют полностью завершить в октябре текущего года. При этом ремонт автодороги Старобалтачево — Аскино в Балтачевском районе планируют завершить в 2023 году.

Сообщается, что планируется досрочно завершить строительство подъезда к селу Таптыково. Этот объект имеет большую социальную значимость, поскольку сейчас в селе идет активное жилищное строительство, в селе проживает много семей с детьми, которые каждый едут на учебу в Уфу, пояснили в пресс-службе.