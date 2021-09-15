Сухум, , 15:58 — REGNUM Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко прибыл Сухум, где провел встречу с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба абхазского правительства

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По данным пресс-службы, стороны обсудили вопросы, которые курирует Алексеенко. В частности, обсуждалось сотрудничество в сфере строительства и архитектуры, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«Договорились оставаться в тесном контакте и способствовать развитию отношений Краснодарского края и Республики Абхазия», — говорится в сообщении.

Напомним, между Абхазией и Краснодарским краем в 2009 году подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.