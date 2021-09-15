Стокгольм, 15 сентября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Политическая ситуация в Швеции редко бывает такой неопределенной, как этой осенью. Правительственный кризис этим летом еще больше осложнил ситуацию для правительства, и новый кризис может быть неизбежен до наступления рождественских каникул. Об этом в своей авторской статье от 14 сентября написал политический обозреватель телеканал SVT Матс Кнутсон.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Стратегия правительства ясна. Представляя законопроект о бюджете с индивидуальными предложениями, чтобы удовлетворить Центристов и Левых, оно поставило своей целью убедить обе эти партии проголосовать за бюджет при окончательном голосовании», — отметил Кнутсон.

«Пока никто не знает, удастся ли это. Политические вложения достаточно высоки, чтобы заручится поддержкой обеих сторон. Без поддержки Центристов и Левых бюджет, вероятно, будет отвергнут, и вместо этого риксдаг проголосует за бюджетный законопроект Умеренных, что является кошмаром для нового лидера Социал-демократов», — написал он.