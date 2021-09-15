Москва, 15 сентября, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Сегодня, 15 сентября, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,26%, снижаясь до 72,71 рубля. Евро теряет 0,15%, сползая до 85,97 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«После волатильных торгов 14 сентября, когда котировки рубля уходили то в красную, то в зеленую зону, сегодня с утра российская национальная валюта возобновила укрепление.

Поддержку рублю оказывает продолжение роста на сырьевых площадках, где в небольших минусах только драгоценные металлы, а по большинству прочих позиций наблюдается рост.

Так же спрос на рубли поддерживает размещение сегодня Минфином двух выпусков облигаций и приближение налогового периода, заставляющего экспортеров продавать валюту в больших объёмах, чем ЦБ РФ успевает скупить в рамках бюджетного правила.

Из негатива, пожалуй, стоит отметить информацию о том, что сертификация и запуск «Северного потока — 2» сдвигаются на начало 2022 года, а также уход президента РФ Владимира Путина на самоизоляцию в связи с заражением людей из его ближнего окружения.

Такие новости укрепляют страхи, связанные с развитием новой волны пандемии коронавируса и сопутствующих ей ограничениях для бизнеса и транспорта.

В ближайшие дни, вероятно, рубль продолжит смотреться сильно, поддерживаемый налоговым периодом и высокими ценами на сырье. Однако, надо понимать, что с увеличением цен на нефть скупка валюты в резервы также будет увеличиваться», — считает эксперт.

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