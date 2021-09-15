Москва, 15 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым обсудил ситуацию в Афганистане. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на XVI российско-казахстанском форуме в Омске

«В связи с предстоящими в Душанбе мероприятиями по линии Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества обстоятельно обсуждена афганская проблематика», — отмечено в сообщении.

Кроме того, главы государства в ходе беседы затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки, включая совместное противодействие коронавирусной инфекции.

Главы государств условились о продолжении контактов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября ситуация в Афганистане стала главной темой обсуждения в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.