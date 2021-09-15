Варшава, 15 сентября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Цены на потребительские товары и услуги в Польше в августе выросли на 5,5% по сравнению с августом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления Польши, опубликованные на странице ведомства в соцсети Twitter.

Svopi.ru Потребительская корзина

В сообщении говорится, что по сравнению с июлем текущего года в августе цены на потребительские товары в Польше увеличились на 0,3%. Больше всего за месяц выросла стоимость жилья (на 0,6%) и транспорта (на 1,4%).

Напомним, в июле текущего года цены на потребительские товары и услуги в Польше выросли на 5% по сравнению с июлем 2020 года.